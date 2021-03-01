***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümünü "Durağan" olarak güncellemesini (önceki: Negatif) takiben 26 Şubat 2021 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli TL ve YP notlarının görünümünü de, "Negatif" ‘ten "Durağan" ‘a yükseltmiştir.Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.ÖncekiGüncelUzun Vadeli YPB+/ Negatif GörünümB+/ Durağan GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLBB-/ Negatif GörünümBB-/ Durağan GörünümKısa Vadeli TLUzun Vadeli Ulusal NotuAA(tur)AA(tur)DestekUzun Vadeli Ulusal Notu GörünümüDurağanDurağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913848BIST