***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.03.2021 10:14
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümünü "Durağan" olarak güncellemesini (önceki: Negatif) takiben 26 Şubat 2021 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli TL ve YP notlarının görünümünü de, "Negatif" ‘ten "Durağan" ‘a yükseltmiştir.
Garanti Faktoring A.Ş.'nin güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Önceki
Güncel
Uzun Vadeli YP
B+/ Negatif Görünüm
B+/ Durağan Görünüm
Kısa Vadeli YP
B
B
Uzun Vadeli TL
BB-/ Negatif Görünüm
BB-/ Durağan Görünüm
Kısa Vadeli TL
B
B
Uzun Vadeli Ulusal Notu
AA(tur)
AA(tur)
Destek
4
4
Uzun Vadeli Ulusal Notu Görünümü
Durağan
Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913848
BIST
12:581.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 30,87
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.503
En Düşük
1.491
12:587,3388
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0861
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2996
12:588,8411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1283
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,8147
12:58411,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,59
|Açılış
|: 411,66
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
410,91
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ITTFH
|2,75
|26.621.334
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.152.033
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|11.886.519
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|44.816.096
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|OSMEN
|39,90
|445.085
|% -4,86
|
|TSPOR
|2,37
|40.097.782
|% -4,44
|
|SISE
|7,57
|1.298.381.484
|% 6,17
|
|THYAO
|13,76
|805.785.137
|% 2,00
|
|KOZAL
|132,20
|639.482.386
|% 2,32
|
|GARAN
|9,03
|540.791.049
|% 1,23
|
|GUBRF
|81,95
|463.177.555
|% 2,69
|
|SISE
|7,57
|1.298.381.484
|% 6,17
|
|EKGYO
|2,28
|203.815.948
|% 2,24
|
|IHLAS
|0,91
|61.325.018
|% 3,41
|
|KARSN
|4,17
|256.156.591
|% 2,96
|
|GARAN
|9,03
|540.791.049
|% 1,23
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3366
|7,3388
|% -1,16
|
|Euro
|8,8358
|8,8411
|% -1,43
|
|Sterlin
|10,1923
|10,2434
|% -1,15
|
|Frank
|8,0053
|8,0535
|% -1,53
|
|Riyal
|1,9479
|1,9576
|% -1,32
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|20,03
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.784
|-52,00
|
|Tam
|2.729
|2.798
|-49,26
|
|Yarım
|1.319
|1.354
|-23,83
|
|Çeyrek
|662
|677
|-11,91
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,38
|65,38
|0,95
|