***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP derecelendirme notunu "B+"dan "B"ye düşürmüş, görünümü Negatif olarak belirtmişti. Bu kararı takiben 26 Temmuz 2022 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş'nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notunu sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B+"dan "B"ye revize etmiştir. Ek olarak, Ana hissedar notunu "B"den "B-"ye revize etmiştir.Güncel NotlarÖnceki NotlarUzun Vadeli YPB- / Negatif GörünümB / Negatif GörünümKısa Vadeli YPB BUzun Vadeli TLB / Negatif GörünümB+ / Negatif GörünümKısa Vadeli TLB BAna Hissedar Destek Notub- bhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048198BIST