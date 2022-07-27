***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 16:21
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP derecelendirme notunu "B+"dan "B"ye düşürmüş, görünümü Negatif olarak belirtmişti. Bu kararı takiben 26 Temmuz 2022 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş'nin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notunu sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B+"dan "B"ye revize etmiştir. Ek olarak, Ana hissedar notunu "B"den "B-"ye revize etmiştir.
Güncel Notlar
Önceki Notlar
Uzun Vadeli YP
B- / Negatif Görünüm
B / Negatif Görünüm
Kısa Vadeli YP
B B
Uzun Vadeli TL
B / Negatif Görünüm
B+ / Negatif Görünüm
Kısa Vadeli TL
B B
Ana Hissedar Destek Notu
b- b
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048198
BIST
16:212.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,82
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
16:2117,9291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0711
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
16:2118,2248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1348
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
16:21990,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,15
|Açılış
|: 990,13
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler16:21
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.211.750
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|21.055.345
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|66.758.314
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,30
|54.587.689
|% -9,80
|
|DESPC
|11,20
|8.966.219
|% -4,11
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|MTRKS
|62,80
|5.575.699
|% -3,68
|
|THYAO
|49,66
|2.545.036.998
|% 1,35
|
|YKBNK
|4,76
|972.299.951
|% 0,21
|
|EKGYO
|3,21
|867.814.263
|% 0,63
|
|SISE
|21,18
|860.947.190
|% 0,67
|
|TOASO
|70,30
|710.994.718
|% 3,84
|
|EKGYO
|3,21
|867.814.263
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,60
|367.585.804
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,76
|972.299.951
|% 0,21
|
|TSKB
|2,60
|433.778.454
|% 4,00
|
|ADESE
|0,83
|122.944.670
|% 3,75
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9204
|17,9291
|% 0,40
|
|Euro
|18,2058
|18,2248
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,5272
|21,6351
|% 0,51
|
|Frank
|18,5809
|18,6928
|% 0,62
|
|Riyal
|4,7572
|4,7811
|% 0,42
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|0,38
|
|Altın Gr.
|991
|991
|4,81
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|22,00
|
|Tam
|6.676
|6.730
|17,00
|
|Yarım
|3.253
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,02
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 94 artarak (% 0.58 ) 2, 249
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, LIDFA, IMASM, EMNIS, PSGYO, CMENT, ITTFH, DOBUR, YEOTK
-
16:36
ANGEN, KLRHO, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
MTRKS, DESPC, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
Bu seansda işlem gören 268 hisse senedinden 145 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 100 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 23 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem