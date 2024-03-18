***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2024 17:02
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/09/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 15 Mart 2024 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla "B-" den "B"ye ve "B"den "B+"ya yükseltmiş, Görünümü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Fitch Ratings ilaveten Garanti Faktoring A.Ş.'nin Ana Hissedar Destek Notunu da "b-"'den "b"ye yükseltmiştir.
Güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Güncel Notlar
Önceki Notlar
Uzun Vadeli YP
B / Pozitif Görünüm
B- / Durağan Görünüm
Kısa Vadeli YP
B
B
Uzun Vadeli TL
B+ / Pozitif Görünüm
B / Durağan Görünüm
Kısa Vadeli TL
B
B
Ana Hissedar Destek Notu
b
b-
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259861
BIST
'
18:058.718
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -110,59
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.718
En Yüksek
8.863
18:0532,3046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1775
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
18:0535,1670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0490
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
18:052.243,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 16,66
|Açılış
|: 2.243,18
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICUGS
|17,27
|22.738.545
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|23.387.126
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|18.209.578
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|33.201.072
|% 9,99
|
|SEKUR
|16,62
|39.002.821
|% 9,99
|
|FONET
|28,08
|58.645.838
|% -10,00
|
|UZERB
|355,50
|9.758.121
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|317.682.571
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.023.391.068
|% -9,98
|
|KARYE
|44,92
|126.299.668
|% -9,98
|
|THYAO
|268,50
|5.100.622.932
|% -0,65
|
|TUPRS
|165,20
|4.577.582.105
|% 1,35
|
|DOAS
|311,00
|4.450.094.932
|% 3,84
|
|EREGL
|44,08
|3.710.518.286
|% -0,72
|
|KCHOL
|175,20
|3.513.311.218
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,23
|1.435.381.210
|% 1,95
|
|ISCTR
|10,33
|2.050.062.357
|% 0,88
|
|EKGYO
|10,54
|1.345.249.010
|% -2,23
|
|AKFGY
|2,46
|258.431.613
|% -6,82
|
|YKBNK
|22,04
|2.195.100.302
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2987
|32,3046
|% 0,55
|
|Euro
|35,1475
|35,1670
|% 0,14
|
|Sterlin
|42,2032
|42,4147
|% 1,48
|
|Frank
|37,3985
|37,5860
|% 1,19
|
|Riyal
|8,8438
|8,8881
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,06
|25,09
|% 0,66
|
|Platin
|915,71
|921,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,89
|1.035,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,58
|86,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,73
|2.160,07
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MERCN
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 081, 324 adet işlem
-
17:58EUPWR
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 869, 168 adet işlem
-
17:57KAPLM
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 474 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 38 kaybederek (% -0.68 ) 7, 670
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PKART, BURVA, AKENR, PSDTC, GRNYO, PSDTC, KERVN, BRKVY, IZINV