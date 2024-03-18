***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/09/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 15 Mart 2024 tarihinde Garanti Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını sırasıyla "B-" den "B"ye ve "B"den "B+"ya yükseltmiş, Görünümü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Fitch Ratings ilaveten Garanti Faktoring A.Ş.'nin Ana Hissedar Destek Notunu da "b-"'den "b"ye yükseltmiştir.Güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Güncel NotlarÖnceki NotlarUzun Vadeli YPB / Pozitif GörünümB- / Durağan GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLB+ / Pozitif GörünümB / Durağan GörünümKısa Vadeli TLAna Hissedar Destek Notub-Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259861BIST