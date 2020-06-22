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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

22.06.2020 11:34
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/06/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/06/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilmesi notu verilmesi kapsamında Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında geçerli olan sözleşme 21.06.2020 tarihinde sona ermiştir. 22.06.2020 - 22.06.2021 tarihleri arasında geçerli olan 1 yıllık sözleşme bugün itibariyle imzalanarak yenilenmiştir.   
Saygılarımızla.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852247


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