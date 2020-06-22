***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
22.06.2020 11:34
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/06/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/06/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilmesi notu verilmesi kapsamında Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında geçerli olan sözleşme 21.06.2020 tarihinde sona ermiştir. 22.06.2020 - 22.06.2021 tarihleri arasında geçerli olan 1 yıllık sözleşme bugün itibariyle imzalanarak yenilenmiştir.
Saygılarımızla.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852247
BIST
12:05115.167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.555,02
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:056,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,8710
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|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
12:057,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0461
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
12:05385,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,47
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,35
|24.025.640
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.177.564
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|OZBAL
|3,36
|27.041.885
|% 9,80
|
|OYAYO
|7,18
|37.708.083
|% 9,79
|
|RTALB
|29,24
|6.810.756
|% -9,98
|
|BAYRK
|7,51
|2.373.220
|% -9,95
|
|GLRYH
|12,58
|3.144.145
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|19.770.225
|% -9,85
|
|GARAN
|8,59
|1.553.156.975
|% 3,12
|
|VAKBN
|5,45
|1.205.811.659
|% 3,22
|
|HALKB
|6,52
|785.114.567
|% 6,71
|
|THYAO
|12,75
|761.078.587
|% 1,84
|
|AKBNK
|6,18
|671.306.383
|% 3,17
|
|VAKBN
|5,45
|1.205.811.659
|% 3,22
|
|GARAN
|8,59
|1.553.156.975
|% 3,12
|
|KRDMD
|2,98
|464.825.902
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,87
|262.155.534
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,46
|341.091.033
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5012
|8,5438
|% 0,87
|
|Frank
|7,1931
|7,2364
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|4,51
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.517
|30,50
|
|Tam
|2.569
|2.581
|29,30
|
|Yarım
|1.252
|1.262
|15,20
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|0,12
|