***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
17.08.2021 09:51
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/06/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
21/06/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/08/2021
Açıklama
Şirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.' ye yaptırılan çalışma sonucunda Şirketimizin 17.08.2021 - 17.08.2022 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu 9,47 olarak belirlenmiştir. Ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında Pa
10:041.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.453
10:048,4580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,4900
En Düşük
8,4381
10:049,9620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0066
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0025
En Düşük
9,9411
10:04488,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,35
|Açılış
|: 488,15
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler10:04
|IZFAS
|7,50
|4.221.355
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|413.297
|% 9,72
|
|VKING
|9,10
|16.857.904
|% 8,85
|
|PENTA
|76,90
|4.588.772
|% 7,03
|
|ADESE
|1,34
|4.227.182
|% 5,51
|
|IDEAS
|41,32
|260.894
|% -9,98
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|DAGI
|3,58
|9.523.673
|% -6,53
|
|MARKA
|4,63
|222.047
|% -4,93
|
|IDGYO
|2,94
|1.088.550
|% -3,61
|
|PETKM
|6,05
|122.589.110
|% 0,50
|
|SISE
|8,68
|43.883.739
|% 0,46
|
|THYAO
|12,56
|40.400.791
|% -0,40
|
|GARAN
|9,42
|32.645.485
|% 0,21
|
|KZBGY
|19,27
|24.991.993
|% 4,16
|
|PETKM
|6,05
|122.589.110
|% 0,50
|
|IEYHO
|0,91
|6.490.805
|% 0,00
|
|SISE
|8,68
|43.883.739
|% 0,46
|
|KARSN
|3,90
|17.625.146
|% 0,78
|
|AKBNK
|5,67
|22.179.643
|% 0,53
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4544
|8,4580
|% 0,05
|
|Euro
|9,9486
|9,9620
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,6496
|11,7081
|% -0,16
|
|Frank
|9,2529
|9,3086
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2524
|2,2637
|% 0,21
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|6,56
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,02
|
|B. Petrol
|69,03
|69,03
|-0,48
|
Seans Raporu
10:04
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