***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.11.2022 17:02
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12452 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079538
BIST
17:244.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 20,07
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
17:2418,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0678
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:2419,0865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2347
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:241.049,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.049,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:22
|AKENR
|4,40
|89.202.740
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|199.040.079
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.022.402
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.691.292
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|362.456.153
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.833.302
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.544.091
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,72
|229.890.184
|% -8,93
|
|TURGG
|265,00
|37.789.704
|% -8,75
|
|IZFAS
|5,42
|14.365.318
|% -5,08
|
|THYAO
|113,10
|7.700.230.872
|% -0,26
|
|EREGL
|37,04
|5.934.741.465
|% -1,33
|
|ASELS
|39,42
|5.373.534.365
|% 3,63
|
|PETKM
|14,45
|3.405.807.077
|% -0,21
|
|EKGYO
|5,35
|3.130.775.387
|% -0,56
|
|EKGYO
|5,35
|3.130.775.387
|% -0,56
|
|YKBNK
|9,69
|2.811.461.569
|% -0,82
|
|ODAS
|10,89
|2.885.341.044
|% 9,12
|
|SKBNK
|2,19
|575.328.608
|% -1,79
|
|PETKM
|14,45
|3.405.807.077
|% -0,21
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5426
|18,5555
|% 0,35
|
|Euro
|19,0501
|19,0673
|% 1,14
|
|Sterlin
|21,7065
|21,8153
|% 0,53
|
|Frank
|19,4199
|19,5368
|% 1,82
|
|Riyal
|4,9141
|4,9388
|% 0,22
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|5,63
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.930
|7.055
|37,00
|
|Yarım
|3.365
|3.449
|18,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|96,16
|96,16
|2,49
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:36MARTI
Yüzde 7.20 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 683, 062 adet işlem
-
17:35DAGI
Yüzde 4.64 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 209, 835 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 44 artarak (% 0.19 ) 4, 893
-
17:34XU100
Endeks 4, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 86, 094.00 milyon TL de
-
17:34EGPRO
Yüzde 9.98 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 812, 691 adet işlem