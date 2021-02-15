***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2021 tarihli toplantısındaYönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Temel'in 15/02/2021 tarihi itibari ile istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Murat Atay'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Güldü' nün 15/02/2021 tarihi itibari ile istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sibel Kaya'nın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak bakiye müddeti tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere olarak seçilmelerine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909688BIST