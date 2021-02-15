***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 17:49
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2021 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Temel'in 15/02/2021 tarihi itibari ile istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Murat Atay'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Güldü' nün 15/02/2021 tarihi itibari ile istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sibel Kaya'nın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak bakiye müddeti tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere olarak seçilmelerine karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909688
BIST
18:001.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 24,46
|Açılış
|: 1.551
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|BALAT
|9,90
|2.622.688
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.031.469
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.341.190
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.645.643
|% -9,99
|
|UZERB
|67,70
|683.705
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|KOZAL
|150,50
|4.835.905.002
|% 4,37
|
|SASA
|37,86
|1.705.233.385
|% 9,99
|
|THYAO
|12,36
|1.265.356.398
|% 3,00
|
|GUBRF
|73,00
|1.175.525.526
|% 5,57
|
|PETKM
|5,12
|1.128.516.912
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,54
|669.623.279
|% 0,79
|
|PETKM
|5,12
|1.128.516.912
|% 2,81
|
|SKBNK
|1,47
|258.547.102
|% 2,08
|
|ALBRK
|2,33
|352.955.515
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,72
|373.696.743
|% 0,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9478
|6,9529
|% -1,18
|
|Euro
|8,4277
|8,4328
|% -1,09
|
|Sterlin
|9,6327
|9,6810
|% -0,86
|
|Frank
|7,7730
|7,8199
|% -1,07
|
|Riyal
|1,8476
|1,8569
|% -1,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-3,37
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,74
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Seans Raporu
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