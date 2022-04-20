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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2022 15:03
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.04.2022 tarihli toplantısında  
yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Recep Baştuğ' un Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Murat Atay' ın ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022298


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