***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.04.2022 tarihli toplantısındayönetim kurulu üyeliklerine seçilen Recep Baştuğ' un Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Murat Atay' ın ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022298BIST