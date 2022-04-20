***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 15:03
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.04.2022 tarihli toplantısında
yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Recep Baştuğ' un Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Murat Atay' ın ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022298
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BIST En Aktif Hisseler15:24
|DAGHL
|21,20
|10.420.666
|% 9,90
|
|ALCAR
|327,00
|79.268.471
|% 7,89
|
|AYEN
|17,09
|21.745.908
|% 7,69
|
|OYYAT
|65,05
|50.872.904
|% 6,99
|
|LKMNH
|17,92
|14.496.626
|% 6,67
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,44
|28.168.978
|% -4,53
|
|PEGYO
|1,40
|39.296.116
|% -4,11
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|THYAO
|38,90
|3.233.645.484
|% 0,36
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|SISE
|18,33
|1.762.374.379
|% 2,00
|
|GARAN
|14,24
|1.681.081.951
|% 0,42
|
|YKBNK
|5,29
|1.225.936.374
|% 1,34
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|TUPRS
|255,80
|1.218.087.431
|% 0,00
|
|ODAS
|2,55
|835.721.842
|% 0,79
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|YKBNK
|5,29
|1.225.936.374
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,92
|629.106.819
|% 0,69
|
|TSKB
|2,03
|378.760.045
|% 1,50
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|ZOREN
|2,25
|329.865.612
|% 3,21
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6676
|14,6757
|% 0,17
|
|Euro
|15,8813
|15,8947
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,0903
|19,1861
|% 0,55
|
|Frank
|15,4184
|15,5113
|% 0,63
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|Riyal
|3,9000
|3,9196
|% 0,13
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|15:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.949
|1.950
|-0,58
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|Altın Gr.
|920
|921
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.205
|-37,00
|
|Tam
|6.079
|6.231
|-37,88
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|-18,33
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,04
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|B. Petrol
|109
|109
|1,39
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Seans Raporu
15:24
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15:39NTHOL
Yüzde 6.59 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 648, 441 adet işlem
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15:38SMART
Yüzde 5.72 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 625, 919 adet işlem
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15:37DESPC
Yüzde 4.01 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 271, 888 adet işlem
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15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 31 artarak (% 0.19 ) 2, 823
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15:36XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 29, 537.00 milyon TL de