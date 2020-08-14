***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.12.2020Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,492Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFAA2013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.023.826İhraç Fiyatı 0,96235Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarSirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12-13 Ağustos 2020 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 14 Ağustos 2020, vade bitiş tarihi 11 Aralık 2020 olan 34.023.826,00 (OtuzdörtmilyonyirmiüçbinsekizyüzyirmialtıTurkLirasi) TL nominal değerli bono ihracı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869017BIST