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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.08.2020 16:22
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,492
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFAA2013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.023.826
İhraç Fiyatı 0,96235
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12-13 Ağustos 2020 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 14 Ağustos 2020, vade bitiş tarihi 11 Aralık 2020 olan 34.023.826,00 (OtuzdörtmilyonyirmiüçbinsekizyüzyirmialtıTurkLirasi) TL nominal değerli bono ihracı gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869017


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 47,30 919.963.942 % 10,00  
KENT 2.289,90 7.909.315 % 10,00  
BAYRK 7,27 12.865.165 % 9,98  
NETAS 15,88 84.145.310 % 9,97  
AKSEN 5,09 151.871.799 % 9,94  
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16:11 Alış Satış %  
Dolar 7,3762 7,3797 % 0,53  
Euro 8,7234 8,7290 % 0,59  
Sterlin 9,6554 9,7038 % 0,98  
Frank 8,0781 8,1267 % 0,54  
Riyal 1,9610 1,9708 % 0,50  
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16:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 -3,51  
Altın Gr. 462 462 0,72  
Cumhuriyet 3.078 3.125 34,00  
Tam 3.063 3.142 33,32  
Yarım 1.480 1.520 16,11  
Çeyrek 743 760 8,06  
Gümüş.Ons 26,73 26,75 -0,75  
Gümüş Gr. 6,32 6,32 -0,17  
B. Petrol 44,80 44,80 -0,16  
Seans Raporu 16:11
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