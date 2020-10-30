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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.10.2020 16:34
GÜNCEL HABERLER



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracı Talep Toplama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA22133
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.11.2020
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 02 Kasım 2020 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 03 Kasım 2020, vade bitiş tarihi 01 Şubat 2021 olan 70.000.000 (Yetmiş Milyon) TL nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 90 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884969


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EUKYO 3,30 726.381 % 10,00  
CASA 36,30 1.488.917 % 10,00  
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Altın Ons 1.886 1.886 18,09  
Altın Gr. 508 508 10,60  
Cumhuriyet 3.360 3.411 61,00  
Tam 3.344 3.428 56,92  
Yarım 1.616 1.658 27,53  
Çeyrek 811 829 13,77  
Gümüş.Ons 23,62 23,65 0,39  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,19  
B. Petrol 37,89 37,89 -0,37  
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