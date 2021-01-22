***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.01.2021 14:48
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 177
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA12118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 144.887.392
İhraç Fiyatı 0,95707
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.01.2021
Kayıt Tarihi 21.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 144.887.392
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 28 Temmuz 2020 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 29 Temmuz 2020, vade bitiş tarihi 22 Ocak 2021 olan 144.887.392,00 (YüzkırkdörtmilyonsekizyüzseksenyedibinüçyüzdoksanikiTurkLirasi) TL nominal değerli bono itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903898
BIST