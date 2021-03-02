***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.07.2021Vade (Gün Sayısı) 121Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,8802Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFA72112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 122.000.000İhraç Fiyatı 0,94428Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 01 Mart 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 02 Mart 2021, vade bitiş tarihi 01 Temmuz 2021 olan 122.000.000 (Yüzyirmiiki Milyon) TL nominal değerli, bono ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914501BIST