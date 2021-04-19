Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.04.2021 17:02



***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracı Talep Toplama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 250.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 134
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFGRFA92110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2021
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 19 Nisan 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 20 Nisan 2021, vade bitiş tarihi 01 Eylül 2021 olan 250.000.000 (İkiYüzElli Milyon) TL nominal değerli (Fazla talep gelmesi durumunda arttırılabilecektir), 134 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı yapılacak olup, söz konusu ihraca ilişkin olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929208


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:511.386
Değişim :  -1,54% |  -21,69
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.416 En Düşük
1.383
BIST En Aktif Hisseler16:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 31,90 24.438.048 % 10,00  
TRILC 39,84 59.498.633 % 9,99  
TKURU 295,30 5.655.597 % 9,98  
ORMA 36,48 486.023 % 9,95  
IDEAS 75,30 1.808.622 % 9,93  
daha fazla
16:51 Alış Satış %  
Dolar 8,0722 8,0782 % 0,25  
Euro 9,7040 9,7165 % 0,45  
Sterlin 11,2332 11,2896 % 1,00  
Frank 8,7846 8,8375 % 0,70  
Riyal 2,1464 2,1571 % 0,20  
daha fazla
16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 -5,48  
Altın Gr. 460 460 0,07  
Cumhuriyet 3.054 3.100 -11,00  
Tam 3.039 3.116 -5,22  
Yarım 1.469 1.507 -2,53  
Çeyrek 737 754 -1,26  
Gümüş.Ons 25,76 25,79 -0,19  
Gümüş Gr. 6,70 6,71 -0,02  
B. Petrol 66,90 66,90 0,13  
Seans Raporu 16:51
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru