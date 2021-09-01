***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









leriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 250.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 01.09.2021Vade (Gün Sayısı) 134Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,4988ISIN Kodu TRFGRFA92110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 0,93383Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.09.2021Kayıt Tarihi 31.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 19 Nisan 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 20 Nisan 2021, vade bitiş tarihi 01 Eylül 2021 olan 400.000.000 (DörtYüzMilyon) TL nominal değerli, 134 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961158BIST