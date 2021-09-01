***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.09.2021 13:47
leri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 250.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 134
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,4988
ISIN Kodu TRFGRFA92110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
İhraç Fiyatı 0,93383
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.09.2021
Kayıt Tarihi 31.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 19 Nisan 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 20 Nisan 2021, vade bitiş tarihi 01 Eylül 2021 olan 400.000.000 (DörtYüzMilyon) TL nominal değerli, 134 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961158
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,3057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
18:059,8516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0257
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8584
En Düşük
9,7770
18:05483,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,35
|Açılış
|: 483,09
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.325.108
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|ISBIR
|107,50
|2.765.841
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|68.171.099
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|34.607.616
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.941.401
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.945.495
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.131
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.300.464.056
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.137.416.412
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|630.326.377
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|625.265.215
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|592.943.107
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|584.858.012
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.300.464.056
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|191.465.623
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.137.416.412
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|532.732.797
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3019
|8,3057
|% 0,00
|
|Euro
|9,8444
|9,8516
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,4040
|11,4612
|% 0,10
|
|Frank
|9,0357
|9,0901
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,17
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,05
|
|B. Petrol
|70,64
|70,64
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem