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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.11.2021 11:10
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 133
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,3918
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFAK2110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 0,93461
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.11.2021
Kayıt Tarihi 16.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 06 Temmuz 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 07 Temmuz 2021, vade bitiş tarihi 17 Kasım 2021 olan 150.000.000 (YüzElliMilyon) TL nominal değerli, 133 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978264


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 149,60 10.038.908 % 10,00  
TETMT 173,20 2.472.393 % 9,97  
DIRIT 5,30 423.539 % 8,38  
IZTAR 21,16 7.249.837 % 8,29  
PRKAB 39,92 166.555.436 % 7,89  
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12:23 Alış Satış %  
Dolar 10,3921 10,3958 % 0,77  
Euro 11,7575 11,7651 % 0,72  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
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12:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 9,11  
Altın Gr. 621 621 6,93  
Cumhuriyet 4.107 4.169 36,00  
Tam 4.088 4.190 37,39  
Yarım 1.976 2.027 18,08  
Çeyrek 991 1.014 9,05  
Gümüş.Ons 25,07 25,10 0,27  
Gümüş Gr. 8,37 8,37 0,14  
B. Petrol 82,06 82,06 -0,37  
Seans Raporu 12:23
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