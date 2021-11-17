***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.11.2021Vade (Gün Sayısı) 133Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,3918Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFAK2110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 0,93461Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.11.2021Kayıt Tarihi 16.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.11.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 06 Temmuz 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 07 Temmuz 2021, vade bitiş tarihi 17 Kasım 2021 olan 150.000.000 (YüzElliMilyon) TL nominal değerli, 133 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978264BIST