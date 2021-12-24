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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.12.2021 19:00
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,7210
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA32223
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.300.000
İhraç Fiyatı 0,95077
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 23 Aralık 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 24 Aralık 2021, vade bitiş tarihi 24 Mart 2022 olan 56.300.000 TL (EllialtımilyonÜçyüzbinTürklirası) nominal değerli 90 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986084


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SASA 47,60 1.616.811.731 % 9,98  
OYLUM 6,06 13.249.794 % 9,98  
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Cumhuriyet 4.663 4.734 287,00  
Tam 4.614 4.747 258,13  
Yarım 2.230 2.296 124,87  
Çeyrek 1.118 1.148 62,43  
Gümüş.Ons 22,95 23,01 0,08  
Gümüş Gr. 8,63 8,66 0,34  
B. Petrol 76,52 76,52 -0,08  
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