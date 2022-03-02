***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 228.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 228.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.03.2022Vade (Gün Sayısı) 117Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,40Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,3317Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFA32215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 04.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 228.000.000İhraç Fiyatı 0,95006Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.03.2022Kayıt Tarihi 01.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.03.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 04 Kasım 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 05 Kasım 2021, vade bitiş tarihi 02 Mart 2022 olan 228.000.000 (İkiüzyirmisekiz Milyon) TL nominal değerli, 117 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006437BIST