Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.03.2022 16:16
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 231.680.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 231.680.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,5438
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA52239
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 02.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 231.680.000
İhraç Fiyatı 0,95694
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 01 Mart 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 02 Mart 2022, vade bitiş tarihi 31 Mayıs 2022 olan 231.680.000-TL (İkiyüzotuzbirmilyonAltıyüzseksenbinTürklirası) nominal değerli, 90 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006489


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:141.982
Değişim :  0,59% |  11,70
Açılış :  1.974  
Önceki Kapanış :  1.970  
En Yüksek
2.000 En Düşük
1.962
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 43,50 26.697.403 % 9,96  
YUNSA 13,70 24.972.904 % 9,95  
ISGYO 6,65 234.923.370 % 9,92  
MSGYO 4,15 18.539.611 % 9,79  
DOBUR 70,80 9.624.547 % 9,77  
daha fazla
17:14 Alış Satış %  
Dolar 14,0883 14,0983 % 1,46  
Euro 15,6472 15,6759 % 1,09  
Sterlin 18,7120 18,8058 % 1,39  
Frank 15,2280 15,3198 % 1,07  
Riyal 3,7400 3,7587 % 1,33  
daha fazla
17:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 -17,32  
Altın Gr. 875 875 6,43  
Cumhuriyet 5.814 5.902 102,00  
Tam 5.787 5.934 102,99  
Yarım 2.797 2.870 49,82  
Çeyrek 1.403 1.435 24,91  
Gümüş.Ons 25,09 25,12 -0,37  
Gümüş Gr. 11,38 11,40 0,01  
B. Petrol 112 112 6,89  
Seans Raporu 17:14
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru