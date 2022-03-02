***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 231.680.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 231.680.000Türü Finansman BonosuVadesi 31.05.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,5438Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFA52239Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 02.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 231.680.000İhraç Fiyatı 0,95694Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 01 Mart 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 02 Mart 2022, vade bitiş tarihi 31 Mayıs 2022 olan 231.680.000-TL (İkiyüzotuzbirmilyonAltıyüzseksenbinTürklirası) nominal değerli, 90 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006489BIST