***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









10.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 90.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 90.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 30.06.2022Vade (Gün Sayısı) 156Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,9649Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFA62220Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 25.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000İhraç Fiyatı 0,91227Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.06.2022Kayıt Tarihi 29.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.06.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Limited B 29.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 24 Ocak 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 25 Ocak 2022, vade bitiş tarihi 30 Haziran 2022 olan 90.000.000-TL (DoksanmilyonTürklirası) nominal değerli, 156 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040283BIST