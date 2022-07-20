***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 195.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 195.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 26.10.2022Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,0817Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFAE2217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 20.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 195.000.000İhraç Fiyatı 0,93182Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Ltd B 29.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 19 Temmuz 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 20 Temmuz 2022, vade bitiş tarihi 26 Ekim 2022 olan 195.000.000-TL (YüzdoksanbeşmilyonTürklirası) nominal değerli, 98 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047007BIST