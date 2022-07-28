Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.07.2022 17:04
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

çlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 176.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,6408
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFAA2211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 176.500.000
İhraç Fiyatı 0,91186
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Ltd B 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 27 Temmuz 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 28 Temmuz 2022, vade bitiş tarihi 1 Aralık 2022 olan 176.500.000-TL (YüzyetmişaltımilyonbeşyüzbinTürklirası) nominal değerli, 126 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048623


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:212.540
Değişim :  -0,17% |  -4,28
Açılış :  2.567  
Önceki Kapanış :  2.544  
En Yüksek
2.574 En Düşük
2.537
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 29,04 259.932.194 % 10,00  
LUKSK 66,60 16.840.225 % 9,99  
AYES 24,92 1.557.226 % 9,97  
CMENT 37,50 1.205.588 % 9,97  
EMNIS 39,94 1.486.639 % 9,97  
daha fazla
17:21 Alış Satış %  
Dolar 17,9054 17,9127 % 0,19  
Euro 18,2048 18,2557 % -0,10  
Sterlin 21,6404 21,7489 % -0,14  
Frank 18,6368 18,7490 % 0,41  
Riyal 4,7535 4,7774 % 0,15  
daha fazla
17:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.750 16,33  
Altın Gr. 1.008 1.008 10,66  
Cumhuriyet 6.708 6.810 77,00  
Tam 6.719 6.794 3,00  
Yarım 3.274 3.322 2,00  
Çeyrek 1.642 1.660 1,00  
Gümüş.Ons 19,63 19,66 0,56  
Gümüş Gr. 11,31 11,33 0,34  
B. Petrol 102 102 0,11  
Seans Raporu 17:21
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru