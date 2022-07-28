***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın Tamamlanmasıçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 176.500.000Türü Finansman BonosuVadesi 01.12.2022Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,6408Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFAA2211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 176.500.000İhraç Fiyatı 0,91186Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Ltd B 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 27 Temmuz 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 28 Temmuz 2022, vade bitiş tarihi 1 Aralık 2022 olan 176.500.000-TL (YüzyetmişaltımilyonbeşyüzbinTürklirası) nominal değerli, 126 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048623BIST