***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 170.600.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 170.600.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.08.2022Vade (Gün Sayısı) 109Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,1638Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFA82210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.600.000İhraç Fiyatı 0,94899Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.08.2022Kayıt Tarihi 01.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 170.600.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Ltd B 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 13 Nisan 2022 talep toplama işlemi gerçekleşen, vade başlangıç tarihi 15 Nisan 2022, vade bitiş tarihi 2 Ağustos 2022 olan 170.600.000 (YüzyetmişmilyonaltıyüzbinTurkLirasi) TL nominal değerli bono itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050991BIST