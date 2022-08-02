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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.08.2022 17:11
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 189.155.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 189.155.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,5621
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFAK2227
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 189.155.000
İhraç Fiyatı 0,93412
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Ltd B 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 Ağustos 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 2 Ağustos 2022, vade bitiş tarihi 9 Kasım 2022 olan 189.155.000-TL (YüzseksendokuzmilyonyüzellibeşbinTürklirası) nominal değerli, 99 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051154


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