***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 189.155.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 189.155.000Türü Finansman BonosuVadesi 09.11.2022Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,5621Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGRFAK2227Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2022Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 189.155.000İhraç Fiyatı 0,93412Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Ltd B 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 Ağustos 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 2 Ağustos 2022, vade bitiş tarihi 9 Kasım 2022 olan 189.155.000-TL (YüzseksendokuzmilyonyüzellibeşbinTürklirası) nominal değerli, 99 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051154BIST