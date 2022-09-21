***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.09.2022 11:44
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Yapılan bildirim düzeltme olmayıp, güncel alanlara bilgi girişi yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 172.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 26.05.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 172.800.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,4438
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,7986
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA92235
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 16.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 172.800.000
İhraç Fiyatı 0,93946
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.09.2022
Kayıt Tarihi 20.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 172.800.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Ltd B 29.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 16 Haziran 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 17 Haziran 2022, vade bitiş tarihi 21 Eylül 2022 olan 172.800.000-TL (YüzyetmişikimilyonsekizyüzbinTürklirası) nominal değerli, 96 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064450
BIST