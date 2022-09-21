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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.09.2022 16:32
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono ihracının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 145.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 01.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 145.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 133
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,6521
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,4280
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFA22315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 21.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000
İhraç Fiyatı 0,92892
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.02.2023
Kayıt Tarihi 31.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 145.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Ltd B 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 20 Eylül 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 21 Eylül 2022, vade bitiş tarihi 01 Şubat 2023 olan 145.000.000-TL (YüzkırkbeşmilyonTürklirası) nominal değerli, 133 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Sayglarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064509


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ULUUN 25,08 510.067.707 % 10,00  
KMPUR 49,72 120.721.273 % 10,00  
ISKUR 847.000,00 847.000 % 10,00  
ORMA 36,54 966.250 % 9,99  
AKSEN 32,66 751.290.302 % 9,97  
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Sterlin 20,6085 20,7119 % 0,06  
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Riyal 4,8649 4,8893 % 0,16  
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Altın Ons 1.669 1.669 -5,06  
Altın Gr. 987 987 0,47  
Cumhuriyet 6.636 6.736 -23,00  
Tam 6.668 6.773 -23,00  
Yarım 3.249 3.306 -14,00  
Çeyrek 1.630 1.653 -7,00  
Gümüş.Ons 19,45 19,48 -0,10  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,03  
B. Petrol 90,48 90,48 0,65  
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