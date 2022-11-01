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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.11.2022 17:00
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Yapılan bildirim düzeltme olmayıp, güncel alanlara bilgi girişi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 182.125.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 26.05.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 182.125.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 124
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 9,5123
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,6656
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGRFAK2219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 182.125.000
İhraç Fiyatı 0,91314
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.11.2022
Kayıt Tarihi 31.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 182.125.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Ltd B 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 29 Haziran 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 30 Haziran 2022, vade bitiş tarihi 01 Kasım 2022 olan 182.125.000-TL (YüzseksenikimilyonyüzyirmibeşbinTürklirası) nominal değerli, 124 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075924


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Cumhuriyet 6.628 6.728 39,00  
Tam 6.644 6.700 5,00  
Yarım 3.237 3.276 3,00  
Çeyrek 1.624 1.637 2,00  
Gümüş.Ons 19,63 19,66 0,02  
Gümüş Gr. 11,76 11,78 0,03  
B. Petrol 94,80 94,80 0,15  
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