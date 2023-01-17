***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









B 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 16 Ocak 2023 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 17 Ocak 2023, vade bitiş tarihi 03 Nisan 2023 olan 195.000.000-TL (YüzdoksanbeşmilyonTürklirası) nominal değerli, 76 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102796BIST