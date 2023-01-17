***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.01.2023 15:41
B 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 16 Ocak 2023 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 17 Ocak 2023, vade bitiş tarihi 03 Nisan 2023 olan 195.000.000-TL (YüzdoksanbeşmilyonTürklirası) nominal değerli, 76 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102796
BIST
16:595.320
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 112,31
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.322
En Düşük
5.194
16:5918,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
16:5920,4135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0807
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4149
En Düşük
20,2241
16:591.155,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,47
|Açılış
|: 1.155,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler16:59
|PCILT
|32,78
|39.002.721
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.088.607
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.864.968
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.558.902
|% 10,00
|
|GESAN
|242,50
|629.412.151
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.516,00
|79.621.950
|% -7,56
|
|MSGYO
|7,03
|47.400.957
|% -5,38
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,08
|9.951.780.054
|% 0,15
|
|KRDMD
|20,04
|9.213.302.998
|% 5,86
|
|THYAO
|146,60
|8.534.224.611
|% 1,52
|
|TUPRS
|572,90
|5.441.738.902
|% 6,03
|
|EKGYO
|8,54
|4.525.027.850
|% 4,40
|
|EKGYO
|8,54
|4.525.027.850
|% 4,40
|
|KRDMD
|20,04
|9.213.302.998
|% 5,86
|
|YKBNK
|9,95
|2.910.918.531
|% 2,26
|
|EREGL
|41,08
|9.951.780.054
|% 0,15
|
|VAKBN
|10,72
|2.390.245.600
|% 2,29
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7886
|18,7942
|% 0,05
|
|Euro
|20,4093
|20,4135
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,9506
|23,0657
|% 0,47
|
|Frank
|20,3215
|20,4439
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,02
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-3,33
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|7.812
|7.930
|16,00
|
|Tam
|7.850
|7.904
|4,00
|
|Yarım
|3.825
|3.868
|2,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.934
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|1,35
|
Seans Raporu
16:59
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17:14GESAN
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17:12XU050
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