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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.01.2023 15:41
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer

B 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 16 Ocak 2023 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 17 Ocak 2023, vade bitiş tarihi 03 Nisan 2023 olan 195.000.000-TL (YüzdoksanbeşmilyonTürklirası) nominal değerli, 76 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102796


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PCILT 32,78 39.002.721 % 10,00  
DURDO 44,22 21.088.607 % 10,00  
BEYAZ 20,46 31.864.968 % 10,00  
ARMDA 337,70 20.558.902 % 10,00  
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Cumhuriyet 7.812 7.930 16,00  
Tam 7.850 7.904 4,00  
Yarım 3.825 3.868 2,00  
Çeyrek 1.918 1.934 1,00  
Gümüş.Ons 24,07 24,10 -0,24  
Gümüş Gr. 14,58 14,60 -0,12  
B. Petrol 85,81 85,81 1,35  
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