***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 16.02.2024 tarihinde yayınlanan Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılması konulu bildirime SPK başvuru tarihi eklenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 397.500.000Mevcut Sermaye (TL) 79.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 397.500.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRFA00017 40.042.429,696 160.169.718,784 400,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRFA00017 NâmaB Grubu, GARFA, TRAAKFIN91P6 39.457.570,304 157.830.281,216 400,00000 B Grubu B Grubu, GARFA, TRAAKFIN91P6 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 79.500.000 318.000.000,000 400,00000İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 318.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 16.02.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 397.500.000, - TL olmakla birlikte, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydı ile 79.500.000, - TL olan çıkarılmış sermayesinin, %400 oranında artış ile her bir pay için nominal değeri 1 (bir) Kuruş üzerinden, tamamının Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılan dağıtılmamış kar tutarından karşılanarak 318.000.000,-TL artırılarak 397.500.000,-TL'ye çıkarılmasın ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.02.2024 tarihinde izin başvurusu yapılmıştır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 EK Esas Sözleşme 6.Madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250334BIST