***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.05.2021 10:07
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KAYA YILDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yoktur
MERT ERCAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Yoktur
MEMET ZEKİ PEKMEZCİ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Yoktur
GÜLÇİN İŞCAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935578
BIST
11:231.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,72
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.456
En Düşük
1.448
11:238,2478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0138
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
11:2310,0402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
11:23487,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,07
|Açılış
|: 487,86
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler11:23
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.167.258
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|IHGZT
|1,57
|5.211.971
|% 9,79
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|VAKFN
|13,99
|1.828.227
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,29
|28.938.198
|% -6,52
|
|NETAS
|23,50
|23.828.386
|% -5,47
|
|GARAN
|7,72
|545.815.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,22
|530.707.516
|% 1,77
|
|SISE
|7,74
|397.670.499
|% 1,84
|
|KOZAL
|130,20
|387.924.105
|% 0,77
|
|PETKM
|6,59
|386.419.313
|% 0,92
|
|EKGYO
|1,89
|171.564.511
|% 2,72
|
|GARAN
|7,72
|545.815.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|140.771.190
|% 0,00
|
|PETKM
|6,59
|386.419.313
|% 0,92
|
|SISE
|7,74
|397.670.499
|% 1,84
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2436
|8,2478
|% 0,17
|
|Euro
|10,0319
|10,0402
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6025
|11,6607
|% 1,06
|
|Frank
|9,1396
|9,1947
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1980
|2,2090
|% 0,41
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|6,01
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|68,62
|68,62
|0,34
|