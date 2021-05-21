***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRECEP BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 15.10.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Başkanı, Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, G Netherlands B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye DeğilOSMAN BAHRİ TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 23.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Garanti Finansal Kiralama A.Ş, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği, T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti Kültür A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyeliği, Garanti Leasing SA, Garanti Consumer Finance SA ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.?de ise Denetim Komitesi Üyeliği. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiCEMAL ONARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -AYDIN GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bankası A.Ş Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yar. San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye DeğilKAYA YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.08.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye DeğilNİHAT KARADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Finans Yöneticileri Vakfı üyesi ve Meslek Komitesi Başkanlığı Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749862 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıSERKAN ÇANKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi, Finans Enstitüsü Müdürü ve Ekonomi ve Finans Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749862 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMURAT ATAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 15.02.2021 İcrada Görevli Değil T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Romanya Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0 Bağımsız Üye DeğilSİBEL KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.02.2021 İcrada Görevli Değil T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937172BIST