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***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.09.2023 16:28
***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Şule Firuzment Bekçe Genel Müdür Yardımcısı 01.06.2021 (216) 6254009 SFiruzmentBekce@garantibbvafactoring.com
Serap Çakır Birim Müdürü 01.04.2011 (216) 625 40 22 SCakir@garantibbvafactoring.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Sermaye Piyasası Kredi Derecelendirme Lisansı 701222, 208344, 305653, 602587
Müge Bal Güngörmez Yönetmen 05.06.2017 (216) 625 40 21 MGungormez@garantibbvafactoring.com Sermaye Piyasası Faal.Düzey 1 Lisansı 525739




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196188


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 891,00 53.021.836 % 10,00  
CVKMD 444,40 726.219.647 % 10,00  
BURVA 63,80 47.117.127 % 10,00  
TARKM 190,30 15.076.137 % 10,00  
KNFRT 21,34 161.798.591 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0288 27,0344 % 0,09  
Euro 28,8863 28,8967 % -0,03  
Sterlin 33,4106 33,5782 % 0,17  
Frank 29,9946 30,1753 % 0,01  
Riyal 7,1850 7,2210 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.933 -0,87  
Altın Gr. 1.681 1.681 1,28  
Cumhuriyet 11.330 11.501 32,00  
Tam 11.089 11.164 -50,00  
Yarım 5.562 5.605 -25,00  
Çeyrek 2.772 2.803 -12,00  
Gümüş.Ons 23,13 23,15 -0,12  
Gümüş Gr. 20,12 20,15 -0,06  
B. Petrol 95,50 95,50 1,07  
Seans Raporu 18:05
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*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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