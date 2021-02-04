***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) payında 05/02/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt takas, Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması, Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 04.03.2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907535BIST