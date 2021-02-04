***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
04.02.2021 18:57
***GEDIK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) payında 05/02/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt takas, Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması, Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 04.03.2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907535
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
18:057,1213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0432
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
18:058,5296
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0960
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5176
18:05409,41
En Yüksek
|Değişim
|: -3,00%
|| -12,67
|Açılış
|: 409,41
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
409,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|79,20
|3.607.985
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|98.667.016
|% 10,00
|
|ORGE
|10,01
|98.832.049
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.115.965
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|209.942.071
|% 10,00
|
|SAMAT
|9,41
|156.363.630
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|24.267.086
|% -9,94
|
|UFUK
|19,00
|473.351
|% -7,32
|
|INTEM
|61,80
|2.709.688
|% -7,07
|
|DNISI
|17,40
|154.089.920
|% -6,70
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 1,45
|
|GARAN
|9,92
|1.422.159.091
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,93
|1.288.062.342
|% 0,73
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,39
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,48
|1.162.827.724
|% -1,59
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,98
|
|PEGYO
|2,53
|641.264.808
|% -3,07
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,39
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1143
|7,1213
|% -0,60
|
|Euro
|8,5175
|8,5296
|% -1,11
|
|Sterlin
|9,6979
|9,7465
|% -0,35
|
|Frank
|7,8490
|7,8963
|% -1,04
|
|Riyal
|1,8925
|1,9019
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-44,43
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-12,25
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,20
|
|B. Petrol
|58,67
|58,67
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HEKTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 048, 040 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 25, 380.00 milyon TL de
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, KOZAL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, MGROS, SISE
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 47 artarak (% 0.26 ) 1, 350