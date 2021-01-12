***GEDIK* *DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim
12.01.2021 19:20
***GEDIK******DNISI*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DNISI
Düzeltme Nedeni Satış yapılması
İlgili Şirket DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mevcut Sermaye 25.150.000
Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 2.175.000
En Son Satış Yapılabilecek Tarih 20.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2020
Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş Tarihi
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 450.000 01.12.2020 01.12.2020
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 500.000 12.01.2021 12.01.2021
Satışın Tamamlandığı Tarih 12.01.2021
Ek Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27-28.08.2020 tarihlerinde 3,52 TL birim fiyat ile halka arz edilen 8.700.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, 03.09.2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 8.700.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 2.175.000 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen 2.175.000 TL nominal değerli payların 500.000 adedinin satışı aşağıda tabloda yer alan fiyat seviyelerinden 12.01.2021 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Satılan payların miktarları ve satış fiyatı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Satış Fiyatı (TL)
Satılan Pay Miktarı
12,15 22.845
12,16 23.299
12,17 20.874
12,18 41.232
12,19 31.986
12,20 28.672
12,21 3.250
12,22 16.661
12,23 5.738
12,24 5.728
12,25 32.825
12,26 13.612
12,27 12.760
12,28 2.693
12,29 827
12,30 20.829
12,31 3.504
12,32 8.152
12,33 9.046
12,34 6.295
12,35 19.256
12,36 11.209
12,37 14.860
12,38 11.555
12,39 2.897
12.40 25.885
12,41 5.457
12,42 5.165
12,43 2.958
12,44 6.000
12,45 1.000
12,47 1.210
12,48 1.290
12,50 21.806
12,51 8.124
12,52 3.334
12,53 11.605
12,54 6.757
12.55 8.597
12,56 4.250
12.57 400
12,58 1.000
12,59 112
12,60 5.445
12,63 7.935
12,64 1.065
500.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901665
BIST