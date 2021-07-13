***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.07.2021 18:40
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
13.07.2021 1.500 10.332,50 1.849 12.575,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950889
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0341
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
18:0510,1729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0087
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
18:05504,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,83
|Açılış
|: 504,83
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 10,00
|
|KRTEK
|8,37
|15.998.582
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.354.911
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.758.292
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|DENGE
|1,08
|1.936.613
|% -6,09
|
|SILVR
|6,30
|24.073.128
|% -4,40
|
|TKURU
|207,00
|1.728.550
|% -3,72
|
|TIRE
|7,64
|16.028.434
|% -2,43
|
|YAPRK
|33,18
|27.651.159
|% -2,18
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% -0,24
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% -0,15
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 2,20
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 1,12
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5830
|8,5852
|% -0,40
|
|Euro
|10,1625
|10,1729
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,8717
|11,9313
|% 0,01
|
|Frank
|9,3573
|9,4136
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2834
|2,2949
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|19,88
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,05
|
|B. Petrol
|74,44
|74,44
|-2,05
|