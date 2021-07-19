***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.07.2021 13:02
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET 500 3.850,00 261 2.045,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951624
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5989
En Düşük
8,5403
12:3510,0751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0650
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1495
En Düşük
10,0416
12:35502,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,61
|Açılış
|: 502,01
|
|Önceki Kapanış
|: 500,41
|
502,34
En Düşük
498,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|MTRKS
|31,84
|12.900.409
|% 0,00
|
|SISE
|7,45
|92.957.406
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|EUKYO
|7,80
|4.114.288
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5548
|8,5588
|% -0,32
|
|Euro
|10,0697
|10,0751
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,5942
|11,6524
|% -0,95
|
|Frank
|9,2568
|9,3126
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2777
|2,2891
|% -0,18
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|9,02
|
|Altın Gr.
|501
|501
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,11
|68,11
|-0,51
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
16:44
AVOD, BAGFS, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:29
BLCYT, AKFGY, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:14
EUKYO, AKFGY, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:59
UNLU, ALMAD, VBTYZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:44
NUGYO, EDATA, VBTYZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında