***GEDIK* *EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.04.2022 18:11
***GEDIK******EUKYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
15.04.2022 - - 600 2.361,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021198
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0077
|Açılış
|: 14,6155
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6100
|
14,6477
En Düşük
14,6093
18:0515,8065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0199
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7950
|
15,8472
En Düşük
15,7813
18:05934,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,08
|Açılış
|: 934,26
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
935,62
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6232
|14,6400
|% 0,05
|
|Euro
|15,7828
|15,8065
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,9863
|19,0815
|% -0,37
|
|Frank
|15,4203
|15,5132
|% -0,20
|
|Riyal
|3,8869
|3,9064
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|12,79
|
|Altın Gr.
|934
|934
|4,76
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,90
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,74
|