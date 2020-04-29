***GEDIK* *EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.04.2020 18:32
***GEDIK******EUYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
T ARİH
ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR
SATIŞ ADET
SATIŞ TUTAR
29.04.2020
2.000 3.775,00 1.500 2.847,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841235
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
0
En Düşük
0
18:056,9731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0234
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9783
En Düşük
6,9408
18:057,5774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5784
En Düşük
7,5375
18:05385,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,23
|Açılış
|: 385,05
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
385,45
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|1,33
|7.373.468
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|HEKTS
|13,75
|404.636.305
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,01
|184.796.383
|% 0,00
|
|ACSEL
|7,94
|16.831.856
|% 0,00
|
|MARKA
|1,33
|7.373.468
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|HEKTS
|13,75
|404.636.305
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,01
|184.796.383
|% 0,00
|
|ACSEL
|7,94
|16.831.856
|% 0,00
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 0,00
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6618
|8,7052
|% 0,24
|
|Frank
|7,1211
|7,1640
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8484
|1,8576
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|6,53
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.524
|11,40
|
|Tam
|2.531
|2.586
|11,70
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|5,70
|
|Çeyrek
|618
|632
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,33
|15,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|25,65
|25,65
|1,43
|