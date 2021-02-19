***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2021 - 18.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ" başlıklı 4‘üncü ve " SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6‘ıncı maddelerinin ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmesine karar verildiğini 18.01.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk.Duyurumuza istinaden, esas sözleşmenin ilgili maddelerinin değişikliğine ilişkin yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.02.2021 tarih ve 9/255 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911200BIST