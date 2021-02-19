***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.02.2021 21:26
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2021 - 18.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ" başlıklı 4‘üncü ve " SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6‘ıncı maddelerinin ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmesine karar verildiğini 18.01.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk.
Duyurumuza istinaden, esas sözleşmenin ilgili maddelerinin değişikliğine ilişkin yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.02.2021 tarih ve 9/255 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911200
BIST
17:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.552
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En Düşük
1.550
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 397,83
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400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|46,20
|3.136.888
|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|121.054.721
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.258.068
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
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|TKURU
|337,30
|8.124.654
|% 9,98
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|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
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|NIBAS
|27,54
|40.760.154
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.100.356
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.456.300
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.265.597
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.379.512.222
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.099.659.106
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.425.683.982
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,44
|622.948.193
|% -0,81
|
|PETKM
|5,19
|1.328.068.027
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9755
|6,9794
|% 0,22
|
|Euro
|8,4515
|8,4571
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,7455
|9,7944
|% 0,32
|
|Frank
|7,7469
|7,7936
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|3,21
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,06
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|-1,34
|
Seans Raporu
17:59
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