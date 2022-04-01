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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

01.04.2022 19:01
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Yancep Finansal Teknolojiler A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgi teknolojileri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50000
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.04.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
11.069
Beher Payın Alış Fiyatı
73,3236
Toplam Tutar
811618,50
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
15,81
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
15,81
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
15,81
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,0233
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,004
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/03/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız   Şirketimizin 14.03.2022 tarihli KAP açıklamasında, Yancep Finansal Teknolojiler A.Ş.‘nin gerçekleştirdiği sermaye artırımına iştirak edilmesine, sermaye artırımı ile ihraç edilen ve toplamda sermayesinin %15,81'ine tekabül edecek 11.069 adet payın emisyon primi dahil toplam 811.618,5 TL bedelle edinilmesi ve ödemenin tescilden önce yapılmasına karar verildiği detaylı olarak duyurulmuş olup, söz konusu açıklamamız çerçevesinde 811.618,5 TL ödenmiştir.   Yancep Finansal Teknolojiler A.Ş. sermaye artırım işlemleri tamamlanmış olup, 01.04.2022 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015214


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Yarım 2.904 2.979 -14,05  
Çeyrek 1.456 1.489 -7,02  
Gümüş.Ons 24,72 24,76 -0,05  
Gümüş Gr. 11,68 11,69 -0,01  
B. Petrol 105 105 0,23  
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