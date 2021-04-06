***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)GEDIK, TREGDKM00012 Peşin 0,2500000 25 15 0,2125000 21,25Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 13.04.2021 13.04.2021 15.04.2021 14.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)GEDIK, TREGDKM00012 117.000.000 97,5Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimiz 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0.25 TL nakit temettü, toplamda 30.000.000 TL nakit kar payı dağıtımı 13 Nisan 2021 tarihinden itiraben nakten yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAGITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 120.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 17.680.740Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 217.239.694 204.868.757,744. Vergiler ( - ) 48.547.858 46.294.589,225. Net Dönem Kârı 168.691.630 158.574.168,536. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.928.708,43 7.928.708,438. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 160.762.921,57 150.645.460,1Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.241.262 1.241.26210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 162.004.183,57 151.886.722,111. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 30.000.000* Bedelsiz 117.000.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.400.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler 1.000.017,6619. Olağanüstü Yedek 10.362.903,92 245.442,4420. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 27.639.300 117.000.000 96,01 1,2053 120,5328TOPLAM 27.639.300 117.000.000 96,01 1,2053 120,5328Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKar payı dağıtım tablosu oybirliği ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924068BIST