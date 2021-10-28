***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.10.2021 22:31
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Ekim 2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında : 1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşturulmasına, başkan olarak Ülkü Feyyaz TAKTAK, üye olarak Rüya ESER ve Emre Kavaklı'nın seçilmelerine, 2.Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine, 3.Denetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, başkan olarak Ülkü Feyyaz TAKTAK (Bağımsız Üye) ve üye olarak Rüya ESER'in (Bağımsız Üye) seçilmelerine, 4.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşturulmasına ve başkan olarak Ülkü Feyyaz TAKTAK (Bağımsız Üye) ve üye olarak Rüya ESER'in (Bağımsız Üye) seçilmelerine karar verildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973256
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|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
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|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
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|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
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|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
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|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
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|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
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|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
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|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
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|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
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|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
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|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
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|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
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|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
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|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
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|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
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|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
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|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
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|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
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|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
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|12:35
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,5300
|9,5440
|% 0,67
|
|Euro
|11,1324
|11,1437
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,1098
|13,1755
|% 0,91
|
|Frank
|10,4139
|10,4767
|% 1,22
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|Riyal
|2,5348
|2,5475
|% 0,55
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|12:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,90
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,72
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
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|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
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|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,00
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|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,04
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|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
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