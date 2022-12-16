***GEDIK* *GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2022 09:28
***GEDIK******GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEDIK, GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet izni alabilmesi amacıyla 9 Haziran 2022 tarihinde BDDK'ya başvuru yapıldığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştu. Şirketimizin doğrudan %77,999'una, dolaylı olarak ise %96,7'sine sahip olduğu 500 Milyon TL ödenmiş sermayeye sahip Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'ye, 16/12/2022 tarih ve 32045 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15/12/2022 tarih ve 10437 sayılı kararı ile faaliyet izni verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087681
BIST
10:145.231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 42,39
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.241
En Düşük
5.201
10:1418,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6741
En Düşük
18,6099
10:1419,8926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0706
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
10:141.070,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.070,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler10:12
|ARASE
|255,20
|14.274.357
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|407.574
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|1.541.269
|% 9,96
|
|OYAYO
|14,37
|5.865.047
|% 9,95
|
|INVEO
|34,48
|23.562.322
|% 9,95
|
|KUYAS
|22,68
|5.903.014
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|48.432.279
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|1.167.583
|% -9,82
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|KLNMA
|15,95
|58.329
|% -6,18
|
|ENKAI
|27,16
|734.007.460
|% 6,01
|
|EKGYO
|8,09
|556.223.563
|% 2,66
|
|HALKB
|13,58
|522.726.325
|% 4,86
|
|VAKBN
|11,71
|518.628.259
|% 2,09
|
|THYAO
|139,90
|429.758.565
|% -0,14
|
|EKGYO
|8,09
|556.223.563
|% 2,66
|
|SKBNK
|3,02
|153.507.679
|% 3,78
|
|VAKBN
|11,71
|518.628.259
|% 2,09
|
|HALKB
|13,58
|522.726.325
|% 4,86
|
|TSKB
|4,82
|155.770.123
|% 3,88
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6461
|18,6523
|% 0,05
|
|Euro
|19,8736
|19,8845
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,6926
|22,8064
|% 0,25
|
|Frank
|20,0486
|20,1694
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9445
|4,9693
|% 0,04
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|6,86
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,81
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.227
|7.283
|25,00
|
|Yarım
|3.500
|3.560
|12,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.780
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|0,01
|
|B. Petrol
|81,13
|81,13
|-0,08
|