***GEDIK* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2022 21:05
***GEDIK******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [INVEO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 13 Ekim 2022 tarihli özel durum açıklamasında, Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Şirket sermayesinin 300 Milyon TL'den 500 Milyon TL'ye çıkarılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda yapılacak sermaye artırımına ilişkin genel kurulda artırılacak 200 Milyon TL sermayenin 35 Milyon TL'sinin Şirketimiz tarafından karşılanmasına karar verildiği, sermaye artırım süreci tamamlandığında Şirketimizin Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'deki sermaye payının %22 olacağı duyurulmuştur. Sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasına ilişkin gerekli onaylar alınmış ve akabinde Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'nin 16 Kasım 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Söz konusu Genel Kurul 18 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, Şirket sermayesi 500.000.000 TL'ye ulaşmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081058
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6301
En Düşük
18,5265
18:0019,2593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0400
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.047,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,69
|Açılış
|: 1.047,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.047,10
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6204
|18,6288
|% 0,18
|
|Euro
|19,2296
|19,2593
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,0582
|22,1688
|% 0,29
|
|Frank
|19,4492
|19,5663
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9396
|4,9643
|% 0,13
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-12,12
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.980
|7.110
|-21,00
|
|Yarım
|3.390
|3.476
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.737
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|-2,59
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
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