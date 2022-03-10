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***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

10.03.2022 19:02
***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2022 - 03.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/02/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yatırım Kuruluşu
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
252.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onayları takiben tamamlanacak.
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Açıklamalar bölümünde detaylar yer almaktadır.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
54.991.547,35
Beher Payın Alış Fiyatı
4,10
Toplam Tutar
225.465.344,14
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%21,82
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%84,87
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%84,87
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%18,42
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%135,77
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Erhan TOPAÇ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/03/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Alış fiyatı Borsa fiyatına göre iskontolu olarak belirlendiği için değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız, Şirketimizin 2 Şubat 2022 ve 3 Şubat 2022 tarihli özel durum açıklamalarında, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceği ve yatırımcı tabanının gelişmesi beklentimiz çerçevesinde, Şirketimiz, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Erhan Topaç'a ait olan 54.991.547,35 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 250.953.489,89 TL bedel (pay başına 4,5635 TL) ile satın alma konusunda Erhan Topaç ile anlaşmaya vardığımızı ve gerekli onayları almak üzere 3 Şubat 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunduğumuzu duyurmuştuk. Sayın Erhan Topaç ile yapılan görüşmeler neticesinde, 4,5635 TL olan pay başına birim fiyat 4,10 TL 250.953.489,89 TL olan toplam ödeme 225.465.344,14 TL olarak revize edilmiş olup, ödeme planı aşağıdaki tablodaki gibi güncellenmiştir.  Ödeme Adedi Ödeme Miktarı (TL) Ödeme Vadesi

1.Ödeme 22.965.344,14 Gerekli izin süreçlerinin tamamlanıp, hisse devir işleminin tamamlanmasından itibaren yedi (7) İş Günü içinde

2.Ödeme 22.500.000,00 1. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde

3.Ödeme 22.500.000,00 2. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde

4.Ödeme 31.500.000,00 3. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde
5.Ödeme 31.500.000,00 4. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde
6.Ödeme 31.500.000,00 5. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde
7.Ödeme 31.500.000,00 6. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde
8.Ödeme 31.500.000,00 7. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde
Sürece ilişkin olarak kamuyu aydınlatma platformunda gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009217


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Cumhuriyet 6.356 6.451 156,00  
Tam 6.327 6.490 179,28  
Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 0,16  
Gümüş Gr. 12,33 12,35 0,23  
B. Petrol 112 112 1,27  
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