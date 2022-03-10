***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.02.2022 - 03.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/02/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYatırım KuruluşuEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi252.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onayları takiben tamamlanacak.Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıAçıklamalar bölümünde detaylar yer almaktadır.Edinilen Payların Nominal Tutarı54.991.547,35Beher Payın Alış Fiyatı4,10Toplam Tutar225.465.344,14Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%21,82Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%84,87Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%84,87Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%18,42İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%135,77Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıErhan TOPAÇKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/03/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniAlış fiyatı Borsa fiyatına göre iskontolu olarak belirlendiği için değerleme raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız, Şirketimizin 2 Şubat 2022 ve 3 Şubat 2022 tarihli özel durum açıklamalarında, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceği ve yatırımcı tabanının gelişmesi beklentimiz çerçevesinde, Şirketimiz, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Erhan Topaç'a ait olan 54.991.547,35 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 250.953.489,89 TL bedel (pay başına 4,5635 TL) ile satın alma konusunda Erhan Topaç ile anlaşmaya vardığımızı ve gerekli onayları almak üzere 3 Şubat 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunduğumuzu duyurmuştuk. Sayın Erhan Topaç ile yapılan görüşmeler neticesinde, 4,5635 TL olan pay başına birim fiyat 4,10 TL 250.953.489,89 TL olan toplam ödeme 225.465.344,14 TL olarak revize edilmiş olup, ödeme planı aşağıdaki tablodaki gibi güncellenmiştir. Ödeme Adedi Ödeme Miktarı (TL) Ödeme Vadesi1.Ödeme 22.965.344,14 Gerekli izin süreçlerinin tamamlanıp, hisse devir işleminin tamamlanmasından itibaren yedi (7) İş Günü içinde2.Ödeme 22.500.000,00 1. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde3.Ödeme 22.500.000,00 2. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde4.Ödeme 31.500.000,00 3. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde5.Ödeme 31.500.000,00 4. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde6.Ödeme 31.500.000,00 5. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde7.Ödeme 31.500.000,00 6. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içinde8.Ödeme 31.500.000,00 7. Ödeme tarihinden başlamak üzere altı ayın tamamlanmasından itibaren üç (3) İş Günü içindeSürece ilişkin olarak kamuyu aydınlatma platformunda gerekli açıklamalar yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009217BIST