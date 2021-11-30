***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız, Şirketimiz tarafından dün (29.11.2021 tarihinde) yapılmış olan "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Alımı Hk." başlıklı Özel Durum Açıklaması'nda, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişime devam edeceğini ve yatırımcı tabanının hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini beklediğimizi iletmiştik. Bu beklentileri değerlendirerek, stratejimiz ve ülkemize olan güvenimiz ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Hakkı Gedik'e ait olan 50.400.000 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 235 milyon TL bedel (pay başına 4,663 TL) ile satın alma konusunda Hakkı Gedik ile anlaşmaya vardığımızı paylaşmıştık. Yeni pay alımının Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onay süreçlerinin tamamlanması ile birlikte şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki pay oranının %63,04 ve Hakkı Gedik'in pay oranının %0,13 olacağını belirtmiştik. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hisse alımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (30.11.2021 tarihi) itibariyle başvuruda bulunulmuştur. Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980177BIST