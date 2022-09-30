***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 21:06
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız, Şirketimiz, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam etmesini ve yatırımcı tabanının hem yurt içinde hem de yurt dışında gelişmesini beklediğini her fırsatta dile getirmiştir. Şirketimiz, bu beklentileri değerlendirerek, stratejisi ve ülkemize olan güveni ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ndeki (Gedik Yatırım) hisse sahiplik oranını 2022 yılı içinde açıkladığı iştirak payı edinimleri ile %84,87'e çıkarmıştır. Bağlı ortaklığımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30.09.2022 tarihli Özel Durum açıklamasında, Gedik Yatırım'ın 327.600.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %54,15 oranında 177.400.000,00 TL artırılarak 505.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Şirketimiz, 1991 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden ve ülkemiz Sermaye Piyasalarının öncü aracı kurumu olan Gedik Yatırım'ın ana ortağı olmanın sorumluluğuyla, ülkemizin Sermaye Piyasaları'na ve Gedik Yatırım'a inancının bir göstergesi olarak, Gedik Yatırım tarafından alınan bedelli sermaye artırımı kararı çerçevesinde Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır 1. Söz konusu sermaye artırımına katılım sağlanmasına ve artırılan 177.400.000 TL sermayenin Şirketimiz payına düşen ve mevcut durumda sermayenin %84,87'sine karşılık gelen 150.552.395,86 TL nominal değerli paya karşılık 301.104.791,72 TL ile iştirak edilmesine, 2. Sermaye artırımına konu tutarın Türkiye Sermaye Piyasaları ve Gedik Yatırım'a olan güvenini göstermek adına sermaye avansı olarak erkenden ödenmesine karar verilmiştir. Bugün itibarıyla, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bedelli sermaye artırımında kullanılmak üzere 301.104.791,72 TL sermaye avansı ödenmiştir. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066451
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,89
|Açılış
|: 990,81
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5143
|18,5246
|% 0,10
|
|Euro
|18,1569
|18,1872
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,5878
|20,6911
|% 0,39
|
|Frank
|18,7210
|18,8338
|% -0,90
|
|Riyal
|4,9147
|4,9393
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|3,28
|
|Altın Gr.
|990
|991
|2,61
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.649
|6.748
|16,00
|
|Yarım
|3.235
|3.299
|8,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|0,12
|
|B. Petrol
|85,18
|85,18
|-2,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem