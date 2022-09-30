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***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2022 21:06
***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız, Şirketimiz, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam etmesini ve yatırımcı tabanının hem yurt içinde hem de yurt dışında gelişmesini beklediğini her fırsatta dile getirmiştir. Şirketimiz, bu beklentileri değerlendirerek, stratejisi ve ülkemize olan güveni ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ndeki (Gedik Yatırım) hisse sahiplik oranını 2022 yılı içinde açıkladığı iştirak payı edinimleri ile %84,87'e çıkarmıştır. Bağlı ortaklığımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin  30.09.2022 tarihli Özel Durum açıklamasında, Gedik Yatırım'ın  327.600.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %54,15 oranında 177.400.000,00 TL artırılarak 505.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Şirketimiz, 1991 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden ve ülkemiz Sermaye Piyasalarının öncü aracı kurumu olan Gedik Yatırım'ın ana ortağı olmanın sorumluluğuyla, ülkemizin Sermaye Piyasaları'na ve Gedik Yatırım'a inancının bir göstergesi olarak, Gedik Yatırım tarafından alınan bedelli sermaye artırımı kararı çerçevesinde Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır 1. Söz konusu sermaye artırımına katılım sağlanmasına ve artırılan 177.400.000 TL sermayenin Şirketimiz payına düşen ve mevcut durumda sermayenin %84,87'sine karşılık gelen 150.552.395,86 TL nominal değerli paya karşılık  301.104.791,72 TL ile iştirak edilmesine, 2. Sermaye artırımına konu tutarın Türkiye Sermaye Piyasaları ve Gedik Yatırım'a olan güvenini göstermek adına sermaye avansı olarak erkenden ödenmesine karar verilmiştir.    Bugün itibarıyla, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bedelli sermaye artırımında kullanılmak üzere 301.104.791,72 TL sermaye avansı ödenmiştir. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066451


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