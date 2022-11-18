***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 13 Ekim 2022 tarihli özel durum açıklamasında, Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Şirket sermayesinin 300 Milyon TL'den 500 Milyon TL'ye çıkarılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda yapılacak sermaye artırımına ilişkin genel kurulda artırılacak 200 Milyon TL sermayenin 165 Milyon TL'sinin Şirketimiz tarafından karşılanmasına karar verildiği, sermaye artırım süreci tamamlandığında Şirketimizin Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'deki sermaye payının %77,999 olacağı duyurulmuştur. Sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasına ilişkin gerekli onaylar alınmış ve akabinde Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'nin 16 Kasım 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Söz konusu Genel Kurul 18 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, Şirket sermayesi 500.000.000 TL'ye ulaşmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081056BIST