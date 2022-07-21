***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GEDIKBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 40.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.07.2023Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGKYH72311Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 20.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.01.2023 17.01.2023 18.01.20232 19.07.2023 18.07.2023 19.07.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.07.2023 18.07.2023 19.07.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notunu AA-(Tr) 31.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA+ (Tr) 22.04.2022 EvetEk AçıklamalarSayın Paydaşlarımız Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2022 tarih ve 6/140 sayılı toplantısında onaylanan yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere ve toplam 500.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 20.07.2022 ihraç tarihli, 40.000.000 -TL nominal değerli, 364 gün vadeli ve altı ayda bir kupon ödemeli finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Finansman bono ihracında değişken faiz oranı kullanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047189BIST