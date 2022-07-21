***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.07.2022 17:59
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGKYH72311
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.01.2023 17.01.2023 18.01.2023
2 19.07.2023 18.07.2023 19.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.07.2023 18.07.2023 19.07.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notunu AA-(Tr) 31.05.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA+ (Tr) 22.04.2022 Evet
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2022 tarih ve 6/140 sayılı toplantısında onaylanan yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere ve toplam 500.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 20.07.2022 ihraç tarihli, 40.000.000 -TL nominal değerli, 364 gün vadeli ve altı ayda bir kupon ödemeli finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Finansman bono ihracında değişken faiz oranı kullanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047189
BIST