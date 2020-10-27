***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim









***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KONTRİlgili Şirket KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.Mevcut Sermaye 36.250.000Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 1.812.500En Son Satış Yapılabilecek Tarih 28.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 27.10.2020Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş TarihiKONTR, TREKNTR00013 1.812.500 27.10.2020 27.10.2020Toplam Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay TutarıKONTR, TREKNTR00013 1.812.500 1.812.500 0Satışın Tamamlandığı Tarih 27.10.2020Ek AçıklamalarKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin 12-13.10.2020 tarihlerinde 6,90TL birim fiyat ile halka arz edilen 7.250.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, 19.10.2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 7.250.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 1.812.500 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen 1.812.500 TL nominal değerli payların tamamının satışı 13,39 TL fiyattan 27.10.2020 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Satılan payların miktarları ve satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Satış Fiyatı (TL)Satılan Pay Miktarı13,391.812.500Toplam1.812.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884529BIST