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***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim

27.10.2020 19:08
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KONTR

İlgili Şirket KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
Mevcut Sermaye 36.250.000
Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 1.812.500
En Son Satış Yapılabilecek Tarih 28.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 27.10.2020

Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş Tarihi
KONTR, TREKNTR00013 1.812.500 27.10.2020 27.10.2020

Toplam Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay Tutarı
KONTR, TREKNTR00013 1.812.500 1.812.500 0

Satışın Tamamlandığı Tarih 27.10.2020

Ek Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin 12-13.10.2020 tarihlerinde 6,90TL birim fiyat ile halka arz edilen 7.250.000 TL nominal tutarlı sermayesini temsil eden payları, 19.10.2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 7.250.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 1.812.500 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen 1.812.500 TL nominal değerli payların tamamının satışı 13,39 TL fiyattan 27.10.2020 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Satılan payların miktarları ve satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Satış Fiyatı (TL)
Satılan Pay Miktarı

13,39
1.812.500

Toplam
1.812.500






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884529


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Yarım 1.597 1.638 20,14  
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