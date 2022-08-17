***GEDIK* *MERKO* *AZTEK* *MAKIM* *GEI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.08.2022 09:20
***GEDIK******MERKO******AZTEK******MAKIM******GEI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AZTEK, GEDIK, MAKIM, MERKO]
İlgili Fonlar [GEI]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056156
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
0
En Düşük
0
18:0517,9662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0523
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9662
En Düşük
17,8970
18:0518,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
18:051.026,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.026,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUNTK
|23,80
|16.178.845
|% 0,00
|
|SUWEN
|21,88
|22.029.635
|% 0,00
|
|SMRTG
|32,16
|104.573.976
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,77
|18.625.028
|% 0,00
|
|TRILC
|11,34
|192.723.822
|% 0,00
|
|SUNTK
|23,80
|16.178.845
|% 0,00
|
|SUWEN
|21,88
|22.029.635
|% 0,00
|
|SMRTG
|32,16
|104.573.976
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,77
|18.625.028
|% 0,00
|
|TRILC
|11,34
|192.723.822
|% 0,00
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 0,00
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 0,00
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,00
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9662
|% 0,29
|
|Euro
|18,2541
|18,2646
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,6740
|21,7827
|% 0,38
|
|Frank
|18,7970
|18,9102
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7699
|4,7938
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|2,12
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|4,84
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.895
|6.955
|4,00
|
|Yarım
|3.360
|3.400
|2,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,05
|
|B. Petrol
|93,15
|93,15
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL